Presentará Morena 45 reservas al Presupuesto de Egresos

Chihuahua.- El grupo de Morena en el Congreso presentará unas 45 reservas al proyecto de Presupuesto de Egresos de 2024, informó su coordinador, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

El morenista comentó que las reservas tienen el objetivo de reorientar el gasto a programas prioritarios y dirigirlos a personas en situación de vulnerabilidad.

Explicó que se establecerá en cada reserva la cantidad que se busque modificar y de dónde se pueden tomar los recursos, lo cual lo tendrá que valorar el Pleno al momento de su votación

El diputado mencionó como ejemplo el caso del 5 por ciento destinado al Presupuesto Participativo, que fue aprobado este año, pero no viene incluido en el paquete presupuestal a votar.

Estrada agregó que se harán reservas en educación en zonas indígenas, hospitales en zonas de mayor atención y en gasto de imagen.

“Como está proyectado el Presupuesto no votaremos a favor, pero si se modifica en razón de las reservas que estamos promoviendo y la mayoría de PRI-PAN cambian, nosotros cambiamos nuestra decisión. Pero si no, vamos a decir no al proyecto de la gobernadora”, concluyó el diputado morenista.