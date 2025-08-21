Presentará Maru Campos nuevo Plan Estatal de Desarrollo Urbano

Chihuahua.- La gobernadora María Eugenia Campos Galván presentará el nuevo Plan Estatal de Desarrollo Urbano el próximo 22 de octubre luego de haberse realizado las consultas correspondientes por diversas zonas del estado en donde se sometió a consideración de los consejeros estatales.

Así lo informó Gabriel Valdez Juárez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, al tiempo que destacó la importancia de este documento que no había sido actualizado desde 1988 y siendo una de las asignaturas pendientes de la dependencia que encabeza.

El funcionario estatal recordó que por orden de la mandataria estatal se iniciaron los trabajos para actualizar este plan, mediante el cual se define la política pública en materia de desarrollo urbano y planeamiento territorial.

Valdez Juárez abundó en que ya se encuentran en la conformación del documento final con aportaciones y proyectos propuestos por los integrantes del Consejo Estatal, los 67 alcaldes, representantes de las cámaras y colegios, así como líderes de opinión.

Desde abril, dijo, iniciaron la serie de foros para presentar el proyecto y enriquecerlo, con visitas que inician en Juárez, Nuevo Casas Grandes, Delicias, Hidalgo del Parral y la zona serrana, mismo que será presentado en un evento en dos meses si no hay cambios de última hora.