Presentan plataforma para trámites digitales

Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos presentó hoy el micrositio “Tu trámite aquí”, mediante la cual diversos trámites ante Gobierno del Estado estarán digitalizados con el fin que haya mayor cercanía, eficiencia y transparencia.

En su mensaje, la mandataria estatal recordó al ex presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien se cuestionó si el Gobierno funcionaba o no y si solucionaban los problemas de la ciudadanía o no.

"El gobierno no es la solución a nuestro problemas como estadunidenses, el Gobierno es el problema de los estadunidenses”, recordó.

Abundó en que un Gobierno es un ente que va más allá solo para realizar trámites; celebró que la administración estatal se ponga a la vanguardia, que haya tecnología para acercarse a la ciudadanía, dejar de ser el problema y ser la solución para los habitantes del estado.

“Que los políticos, los gobernantes nos dedicamos a algo más que hacer trámites y eso es a diseñar e implementar política pública que les cambie las vidas, que les lleve agua potable, que les lleve la pavimentación, que les lleve servicios de salud, procuración de justicia”, puntualizó.

En total son 32 trámites los que se podrán hacer de forma digital, entre los que se encuentran: orientación ciudadana, denuncias anónimas, constancia digital de objetos extraviados, registro de deudor alimentario, pago de servicios de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y pago de infracciones de tránsito.

Por su parte, María de los Ángeles, secretaria de la Función Pública, dijo que mediante la construcción de un gobierno moderno y con innovaciones tecnológicas se rompe un esquema caduco.