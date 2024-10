Chihuahua- Desde mañana y hasta el próximo lunes 28 se llevará a cabo el operativo "Caminante Seguro" con motivo del los festejos religiosos por el día de San Judas Tadeo, a donde se esperan 35 mil personas personas que realizan a caminata desde la Puerta de Chihuahua hasta el templo en la carretera a Delicias.

Luis Corral Torresdey, coordinador de Protección Civil Estatal, informó que esta caminata de 15 kilómetros, estará vigilada por 200 integrantes de las secretarías de Seguridad Pública Estatal y Obras Públicas, Guardia Nacional, direcciones de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua y Aquiles Serdán, aunque reconoció que la afluencia bajará para el día lunes.

El funcionario estatal recordó que las personas deshidratadas y los atropellos, son los casos más comunes en este tipo de eventos, aunque gracias a los operativos se ha logrado disminuir accidentes de este tipo, tampoco se descarta la presencia de personas con esguinces y picaduras de animales ponzoñosos, por lo que se recomienda no iniciar el recorrido después de las 6:40 de la tarde, hora en la que inicia la baja de la luz del día.

Durante el trayecto, también se contará con tres puntos de hidratación y se recomienda llevar ropa cómoda, protector solar, salir con tiempo, no distraerse en el teléfono, no caminar sobre la carpeta asfáltica y no llevar niños ni mascotas.