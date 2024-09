Presentan nuevos enlaces sociales de Morena

Ciudad Juárez.- Esta mañana fueron presentadas las diputadas Herminia Gómez Carrasco y Magdalena Rentería Pérez como enlaces de la fracción parlamentaria con los grupos vulnerables y con quienes estén relacionados con la operación y uso del transporte público.

En su mensaje, Rentería Pérez aseguró que se tiene una deuda con los usuarios del transporte público de la frontera y en general del estado, por lo que estarán trabajando en coordinación con los diferentes grupos para darle solución de manera integral.

Adelantó que estarán proponiendo algunos artículos de la Ley de Movilidad con el fin de mejorar el servicio que se ofrece; también estará velando porque los camiones ingresen a las colonias que más lo necesitan y por la reactivación de la Ruta Troncal BRT 1.

Recordó que hace una semana se reunieron con concesionarios de Riberas y hace poco les buscaron de nuevo para continuar las pláticas respecto el mismo tema, dadas las propuestas para mejorar el servicio.

Por su parte, Gómez Carrasco destacó la necesidad de apoyar a los grupos vulnerables, pues al encontrarse en esa situación, no “es que no sirva o que no deba salir, debemos visibilizarlos y acercarles los programas del Bienestar”, destacando la necesidad de incorporarles a la bolsa de trabajo.