Para impulsar el deporte entre la población infantil, se inauguró el Centro de Formación Futbol Club “Capital Chihuahua”, en la sede de Wildcats del Polideportivo Luis H. Álvarez.

El evento inaugural estuvo encabezado por Juan José Abdo Fierro, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, quien informó que esta escuela estará atendiendo a niños desde las categorías sub 9, sub 13, sub 15, sub 17 hasta los 20 años de edad.

Raúl Rodrigo Beltrán Ronquillo, con más de 25 años de trayectoria profesional, estará a cargo de la directiva y cuenta con experiencia de laborar con clubes como Tigres de la UANL, Puebla y los Bravos de Ciudad Juárez.