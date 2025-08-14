Premiarán el sábado a ganadores de Concurso de Arte Regional

Chihuahua.- El próximo sábado 16 de agosto, se llevará a cabo la premiación de quienes ganaron en las diferentes categorías del Concurso Regional de Arte Popular de la Sierra Tarahumara en Guachochi, en un evento que se llevará en el salón principal en punto de las 12:00 del día.

A la convocatoria acudieron participantes de Balleza, El Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Huejotitán, Morelos, Nonoava y Rosario, quienes presentaron sus obras pictóricas, musicales y diseños tradicionales en diferentes categorías.

Entre las técnicas utilizadas, se encuentra la inclusión de fibras vegetales, textiles, alfarería, madera, cuero, por mencionar algunas, entre cuyos autores se repartirá una bolsa de 375 mil pesos en 70 premios.

Será este viernes cuando el cuerpo del jurado se reúna para deliberar sobre las obras presentadas, reunión a puerta cerrada y quienes, según sus propios criterios, destacarán la preservación de la artesanía tradicional, el uso de la iconografía y sobre todo, que esté hecha a mano.

Posteriormente se llevará a cabo la premiación de Patrocinio López, artesano rarámuri de gran renombre, quien será galardonado con el Premio a la Excelencia a la mejor pieza de todo el concurso y quien se llevará una bolsa de 18 mil 500 pesos.