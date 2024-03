Postulación de Javier Corral al Senado es procedente: INE

Chihuahua.– El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que la postulación de Javier Corral Jurado como senador plurinominal por Morena es procedente.

El INE emitió el informe INE-ATG/101/2024 para confirmar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que el exgobernador de Chihuahua es elegible para el cargo, luego de que diputado del PRI, Hiram Hernández, impugnó la candidatura al argumentar que Corral contaba con doble nacionalidad.

El Instituto indicó que Corral Jurado no tiene suspendidos sus derechos políticos-electorales luego de estudiar el caso. Agregó que no existen elementos para no considerar válida la postulación como senador plurinominal por Morena.

El tema fue remitido al Tepjf para la resolución del recurso de revisión.

Fue el martes 5 de marzo cuando el representante del PRI ante el Consejo General del INE, Hiram Hernández Zetina, dio a conocer sobre la impugnación.

“Acabamos de impugnar la candidatura del texano Javier Corral, que busca ser senador por Morena, pluri, pero Javier Corral es un político texano como lo he venido diciendo en diversas ocasiones, que ha violado la ley en el pasado para acceder a cargos de elección popular”, dijo a través de un video Hernández Zetina.

El también diputado aseguró que el exmandatario de Chihuahua cuenta con dos actas de nacimiento: una donde asegura que nació en Juárez; la otra, real, que informa de su nacimiento en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Sin embargo, nadie lo había impugnado.