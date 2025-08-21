Posible muerte por sarampión: Someten a menor a pruebas de laboratorio

Chihuahua.- El pasado martes falleció una menor de dos años de edad quien presentó diversos padecimientos y cuyo caso fue sospechoso de sarampión aunque habrán de esperarse los resultados de laboratorio practicadas a la menor.

Así lo confirmó la Secretaría de Salud de Chihuahua, al precisar que tras la sospecha, se inició el estudio epidemiológico y se realizó la toma de muestras para su análisis.

Abundó en que la confirmación de casos o defunciones por sarampión, al igual que en otros padecimientos, no se realiza de manera inmediata.

El proceso incluye estudios de laboratorio, reportes médicos, dictamen del Ministerio Público, los cuales son analizados por un grupo de expertos quienes determinan la causa básica de la defunción y se emiten las recomendaciones pertinentes.

La atención incluyó brindar información a la familia respecto las medidas de hidratación, señales de alarma y la importancia de completar los esquemas de vacunación.

La Secretaría de Salud reitera que se mantiene la vigilancia epidemiológica y el seguimiento del caso, y que los resultados serán dados a conocer de manera oficial una vez concluidos los análisis.