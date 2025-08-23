Por abusón: Encierran en corralón a trailer que destrozó carril del Bowí

Chihuahua.- El tráiler que invadió el carril confinado del Bowí y destruyó parte de la señalética durante la mañana de este sábado, fue enviado al corralón y el conductor del camión, multado por las diversas faltas a la Ley de Vialidad.

De acuerdo a la multa emitida por la dependencia, fueron adjudicadas las faltas de circular por zona prohibida sin el permiso correspondiente, vehículo de carga y circular por carril exclusivo de la ruta troncal 1.

También se especifica la retención de la placa del semirremolque de la caja refrigerada marca Utility modelo 2022 con número de placa 97-UH-4F, en el que se transporta carne, según el detalle de la infracción.

Los hechos se dieron la mañana de este sábado, pasadas las 10:30 de la mañana, cuando la pesada unidad ingresó al carril confinado para la ruta troncal del sistema de transporte, por cuyo trayecto fue destruyendo las señaladas ubicada en el extremo de esa área.

La invasión se dio a la altura de la estación Fresno, en el cruce de la avenida Vallarta y calle Pino, en la colonia Granja de esta capital, por lo que integrantes de la Dirección de Vialidad se dieron a la tarea de localizarlo para la sanción correspondiente.