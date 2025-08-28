Chihuahua.- El Sistema de Intervención Temprana (S.I.T.) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, en lo que va del año, ha brindado un total de 369 atenciones e intervenciones psicológicas a policías y/o sus familiares.

Durante la actual administración, el S.I.T. contabilizó un total de 537 atenciones al personal.

Gabriela Licón, titular del servicio, destacó la importancia de que el servicio opere a tiempo completo.

“Es importante que los elementos sepan que cuentan con un soporte y un equipo de profesionales que les podemos apoyar las 24 horas del día”, indicó la funcionaria.

A inicios de agosto, la SSPE habilitó la “Línea Azul”, un servicio telefónico gratuito mediante el cual el personal puede comunicarse en caso de necesitar apoyo, escucha activa o atención a problemas de salud mental y emocional.

Los números disponibles las 24 horas son: (614) 136-08-98, (614) 110-11-41 y (614) 120-47-82.

Además, los servicios brindados por el S.I.T. son confidenciales y no generan antecedente alguno en el historial del personal de la SSPE, por lo que las personas que hagan uso de las líneas telefónicas cuentan con garantía de discreción absoluta.

La Policía del Estado reafirma su compromiso con la salud mental e integridad de su personal a través de acciones, servicios y atención profesional especializada.