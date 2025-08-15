Podrían modificarse acciones de seguridad tras reunión con García Harfuch

Chihuahua.- Tras la reunión de la gobernadora Maru Campos con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, podrían implementarse cambios en las actividades y acciones para garantizar la paz en la entidad.

Así lo señaló el secretario General del Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, al destacar el encuentro en el que también participaron el fiscal General del Estado y el secretario de Seguridad Pública Estatal, César Jáuregui Moreno y Gilberto Loya Chávez, respectivamente.

En este sentido, agregó que se buscará incrementar la coordinación y comunicación con autoridades de Estados Unidos, específicamente con el cónsul general, Rafael Foley, tras la advertencia de ese país sobre no viajar a México debido a las condiciones de seguridad.

De la Peña Grajeda resaltó la comunicación permanente de la mandataria estatal con las autoridades estadounidenses y con el Gobierno Federal de México, por lo que se continuará con la lógica de no politizar los temas de seguridad.

Sin perfil para Comité de Administración del Poder Judicial

Santiago de la Peña informó que aún no se cuenta con el perfil que se enviará desde el Poder Ejecutivo al Comité de Administración del Poder Judicial, compuesto por cinco personas; mientras tanto, se analizan los perfiles para elegir a la persona que será designada.

Abundó que, durante las últimas semanas, se han dedicado a estudiar los perfiles de las personas, privilegiando la solvencia académica y profesional, la honorabilidad en su desempeño y una trayectoria íntegra a lo largo de su vida.

El Comité de Administración está compuesto por cinco personas: tres nombradas por el propio Poder Judicial, una por el Poder Legislativo y una más por el Ejecutivo.