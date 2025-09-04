Podría llegar IED similar al año pasado, asegura SIDE

Chihuahua.- La Inversión Extranjera Directa (IED) podría alcanzar los niveles reportados durante el año pasado, registrados en mil 500 millones de dólares a pesar de la volatilidad e incertidumbre que existe en el panorama financiero por el cambio de políticas económicas por el gobierno de Estados Unidos.

Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, recordó que, a inicios de 2025, se proyectaba una IED menor que el año pasado, sin embargo, al conocer los datos del segundo trimestre en la materia, se reportaron ingresos por 930 millones de dólares.

“Nos habla de que estamos muy cerca al año pasado, posiblemente lleguemos a umbrales de 2024, el tema arancelario crea incertidumbre, no hay toma de decisiones de proyección de clientes o mercados porque no se tiene claridad”, asentó el funcionario estatal.

Destacó, además, que el 80 por ciento de los productos de exportación desde Chihuahua, no están siendo afectados por el tema arancelario y destacó a México como el país mejor posicionado ante la nueva coyuntura financiera respecto el mercado de Estados Unidos.