Plaza de Armas de Chihuahua: Arte francés vivo

Chihuahua.– Las pequeñas flores, espirales y corazones de herrería que decoran el kiosco ubicado en la Plaza de Armas, en el corazón del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, son una muestra de arte francés del siglo XIX que está a la vista de todos, como parte del legado histórico del Porfiriato en el territorio del norte del país.

El historiador y divulgador Hernani Herrera compartió con RevistaNet algunos datos relevantes para pasear con otra visión por la Zona Centro de la capital del estado, que permita observar con apertura para descubrir las formas y figuras que adornan la ciudad desde hace más de un siglo.

“Su kiosco central, justo frente a la Catedral, es de las partes más destacables de la Plaza de Armas, junto con las cuatro estatuas que rodean la plaza y los jardines, que son de hechura francesa y fueron colocadas por el gobernador Miguel Ahumada entre 1892 a 1896, o sea que estos ornamentos tienen más de 100 años”, compartió.

Foto: Antonio Calleja

Kiosco: figuras y significados

Al prestar atención en cada una de las estatuas ubicadas las jardineras, una por cada una de las esquinas, nos recuerdan a la figura humana y en sus ornamentos se puede descubrir que representan a cada una de las estaciones del año, por lo que el público se puede dar una vuelta para adivinar cuál representa a cada una.

“El kiosco está hecho de hierro, tiene cantera, madera, vitrales y es muy similar a uno que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Esto debido a que la compañía francesa que hacía estas esculturas, este kiosco, trabajaba para varios gobiernos a lo largo del mundo, en México también”, detalló el historiador.

Otro dato curioso es que el militar Miguel Ahumada era del grupo de políticos que estuvo en el poder durante el Porfiriato, incluso, después de gobernar en el Estado Grande fue gobernador de Jalisco entre 1903- 1911, en donde mandó traer el kiosco de la plaza de la ciudad de Guadalajara, también junto a la catedral.

Foto: Antonio Calleja

Foto: Antonio Calleja

Aunque su apariencia actual es resultado de remodelaciones, la Plaza se ha mantenido en el mismo lugar desde la fundación de la ciudad de Chihuahua, no se ha movido y se ha mantenido como uno de los puntos centrales más importantes de convivencia para la sociedad chihuahuense.

“Es una muestra de la organización del espacio muy característica de las ciudades coloniales, donde está la Plaza de Armas al centro, luego tiene enfrente de la plaza la catedral o el templo religioso, de la Iglesia católica, más importante”, contó el entrevistado.

También justo al lado o muy cerca de la Plaza de Armas está el poder, el poder civil, como los edificios de gobierno, el Poder Judicial, y la llamada Casa Creel, que sirvió de alojamiento al presidente Porfirio Díaz durante su estancia en la capital de camino a la fronteriza Ciudad Juárez para reunirse con el presidente de Estados Unidos, William Taft en octubre de 1909.

Esta disposición del espacio se refleja en otras ciudades coloniales del país, como la Ciudad de México, Querétaro o Puebla.

Donde todo comenzó

Con el dedo índice de la mano derecha señalando a la tierra, al sur de la plaza se encuentra el monumento que rinde homenaje a Don Antonio de Deza y Ulloa, fundador de la ciudad de Chihuahua en el año de 1709 bajo el nombre de Real de Minas San Francisco de Cuéllar, quien fue gobernador de la Nueva Vizcaya, nombre con el que se le conocía anteriormente al estado de Chihuahua y parte del estado de Durango, cuando todavía era el Virreinato de Nueva España.

“Él fue un militar, fue político, y creo que pues eso es una de las cosas por las que más se le recuerda a Antonio de Deza y Ulloa. Entonces, cada vez que pasen por ahí, van a saber que ese es el fundador de la ciudad de Chihuahua”, detalló.

Foto: Antonio Calleja

Con la mirada en dirección a la catedral, la representación del personaje histórico porta un uniforme militar, con una espada envainada a su cadera y en la mano izquierda, un documento con la leyenda “Fundación de Chihuahua 1709”.

Locales y visitantes pueden disfrutar del espacio público aquí descrito que está ubicado en la avenida Independencia, entre las calles Guadalupe Victoria y Libertad.