Pierden la vida tres personas en Madera tras emboscada; dos eran policías

Madera.- Dos policías municipales perdieron la vida la noche de este jueves luego de ser emboscados mientras se encontraban en servicio, en hechos ocurridos en la cabecera municipal de Madera, confirmó la Fiscalía de Distrito Zona Occidente.

Se trata de Andrés B. L., de 30 años, y Adán Patricio C. C., de 43, quien falleció mientras era atendido en la clínica del IMSS, además de un joven de aproximadamente 23 años que, hasta esta mañana, no había sido identificado.

El ataque armado ocurrió sobre la avenida Chihuahua, a donde llegaron los agresores y dispararon en múltiples ocasiones contra la patrulla con número económico SP02, en la que se encontraban los oficiales.

Las investigaciones ya fueron iniciadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar el móvil del triple homicidio.