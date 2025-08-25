Piden auxilio para identificar a mujer fallecida en 2012

Chihuahua.- Con el objetivo de agotar mecanismos de identificación oficial, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), solicita la colaboración de la ciudadanía para lograr identificar el cuerpo de una mujer que permanece resguardado en el Servicio Médico Forense.

El 17 de abril del 2012, fue localizado el cuerpo sin vida de la mujer en la vía pública de la calle Rio Nilo, en la colonia Riberas de Sacramento de la ciudad de Chihuahua.

Desde entonces, la FEM realiza trabajos de investigación para poder identificarla, como parte de ello, se realiza la publicación de retratos hablados para que familiares o personas que la reconozcan, acudan a proporcionar información a las autoridades.

De acuerdo con las características destacadas por personal del Servicio Médico Forense, la mujer tenía de 25 a 35 años de edad, con rasgos afromexicanos.

En caso de contar con datos comunicarse al 6144293300 extensión 10812 o 10458, o acudir a la calle 14 y Niños Héroes en la ciudad de Chihuahua al área de Feminicidios.