Piden apoyo para Nallely Escárcega en Chihuahua

Chihuahua.-Familiares y amigos de Nallely Escárcega solicitaron apoyo para colaborar con la actividad de compra de comida para apoyarla en su tratamiento médico al serle detectado un tumor maligno en el colón.

La actividad se llevará a cabo el sábado 23 de agosto con la venta de carnitas, cuyo kilo está ofreciéndose en 350 pesos y el medio kilo, en 200 pesos; paquete que incluye tortillas, salsa, cebollitas y chiles toreados.

Para apoyar o más información, puedes comunicarte con Martha Gabriela Álvarez Cuervo al teléfono (614) 295 9130; para hacer donaciones o pagar algún paquete para colaborar con la causa, puedes transferir o depositar a la cuenta 012150 015607 513865 del banco BBVA.