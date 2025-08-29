Piden a familias participar en Fiscalía de Desapariciones

Chihuahua.- Familiares de personas desaparecidas manifestaron su preocupación por el anuncio de la creación de una Fiscalía Especializada en la materia sin que hayan sido llamadas para colaborar, por lo que pidieron participar en el proceso al ser ellos quienes se encuentran en el contacto directo con la situación.

“Son organismos que requieren la participación de quien siente y sabe lo que está sucediendo para que se plasme en esas iniciativas, de lo contrario, solo serán documentos que los elaboran en los escritorios, con personas que no tienen mayor conocimiento de lo que verdaderamente se tiene que hacer”, dijo Gabino Gómez Escárcega, activista por las personas desaparecidas.

Abundó en que la nueva dependencia deberá contar con investigadores muy especializados que conozca bien el contexto de la desaparición de personas y que los ministerios públicos no vean caso por caso cuando se trate de un crimen de sistema.

Otro de los temas que deberá priorizarse, será la asignación de recursos económicos suficientes para llevar a cabo las tareas de búsqueda y localización de personas, además de la coordinación entre quienes participan en el proceso, como son las acciones separadas entre la Comisión de Búsqueda y las Unidades de Investigación, ejemplificó.

Gómez Escárcega también llamó se pronunció por la creación del Banco Nacional Genético y la homologación del Registro Nacional de Desaparecidos, con el fin de llevar trabajos homogéneos en la búsqueda y localización de personas.

Recordó que Chihuahua se encuentra entre los primeros 10 lugares a nivel nacional en materia de desaparición forzada, registrando más de 4 mil en los registros históricos.