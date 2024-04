Pide Maru Campos civilidad y honestidad a candidatos

Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván llamó a la civilidad y el respeto de la ley a quienes se son o serán candidatos.

Calificó que los chihuahuenses tienen una alta cultura política y de participación gracias a la historia que envuelve a la comunidad.

“Yo le pediré a los candidatos, no mentiras, no hipocresías, no simulaciones, yo les pediría verdad para los chihuahuenses”, concluyó la mandatario estatal.