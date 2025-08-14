Pide Jaime inclusión de hombres en Pensión Universal del Bienestar

Chihuahua.- La mañana de este jueves, se manifestó Jaime Monreal frente al Congreso del Estado para exigir la inclusión de hombres a la pensión Universal del Bienestar, cayendo en una clara discriminación de no hacerlo, sostuvo.

Con una pancarta en la que precisa su exigencia y descarta pertenecer a alguna asociación, calificó como un acierto la creación de este programa pero dejar fuera a los varones ejerce violencia de género.

Sostuvo que muchas empresas también discriminan a la población de más de 60 años pues a pesar de contar las capacidades, no les dar la oportunidad de empleo por el solo hecho de la edad.

En este tenor, aseguró que la situación se complica a los varones pues por un lado, no tienen acceso a un apoyo y tampoco logran reingresar al mundo laboral, segregándolos para acceder al mínimo de supervivencia.

Así mismo, aseguró que existe la capacidad financiera suficiente solo es cuestión de hacer modificaciones a los presupuestos de los partidos políticos y de quienes se dedican al servicio público.

Jaime Monreal pidió a los poderes para que hagan las modificaciones necesarias a fin de integrar a los varones a la pensión universal y que se aplica a partir de los 60 años.