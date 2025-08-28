Perfilan a Mario, Bonilla y Daniela como candidatos del PAN a gubernatura 2027

Chihuahua.– Mario Vázquez Robles, Marco Bonilla Mendoza y Daniela Álvarez podrían ser quienes encabecen la candidatura al Gobierno de Chihuahua en los comicios de 2027, año en que se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como las 67 alcaldías y sindicaturas.

Así lo dio a conocer Marko Cortés Mendoza, senador por el PAN, quien aseguró que el blanquiazul ganará las elecciones de ese año, pues se cuentan con hombres y mujeres con un buen perfil para retener a Chihuahua como bastión de su partido político.

Foto: Manuel Escogido

Cortés dijo haber visto un cierre de filas en favor del proyecto azul, pues se trata de cuidar a Chihuahua y lo mucho que se ha logrado con el gobierno encabezado por Maru Campos, así como los alcaldes panistas que han realizado trabajo en favor de la ciudadanía.

Cortés Mendoza sostuvo que para 2027 no puede haber margen de error y quien encabece la candidatura debe salir de quien represente una verdadera competencia y lidere las encuestas al interior del PAN.