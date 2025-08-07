Perdió Chihuahua más de mil empleos solo en julio

Chihuahua.- El estado de Chihuahua registró la pérdida de mil 228 plazas laborales en el mes de julio, posicionándose en el lugar numero 13 en este rubro a nivel nacional, dio a conocer la Plataforma de Inteligencia y Competitividad del sector privado (PICsp).

Las cifras fueron reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reflejan una caída del 0.9 por ciento en comparación con julio del año pasado.

Según los registros, los estados de Sonora, Yucatán y Veracruz fueron las entidades con más pérdidas, contabilizando 10 mil 496; 7 mil 499; y 6 mil 161 plazas laborales menos, respectivamente.

La organización de estadística empresarial, también reveló que solo 9 de las 32 entidades registraron generación de empleo durante el mismo periodo.

En este sentido, también precisó que con la prueba piloto para incorporar trabajadores de plataformas digitales , específicamente en el Estado de México y la Ciudad de México , ambas tuvieron incrementos de plazas laborales que superaron el millón de empleos.

Fuera de ello, en una situación normal, Campeche fue la entidad que generó más plazas laborales con un total de 7 mil 378 nuevos espacios de trabajo.