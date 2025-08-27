Oposición sin ideas recurre a violencia; condena Granados agresión a Noroña

Chihuahua.— La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, condenó enérgicamente la agresión física que el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno, ejerció en contra del senador Gerardo Fernández Noroña.

Granados subrayó que la violencia nunca puede ser un recurso válido en la política, ni en la vida pública. “Los debates deben darse en el terreno de las ideas, de los argumentos y siempre dentro del marco del respeto. No con golpes ni descalificaciones personales”, señaló.

La dirigente morenista afirmó que el comportamiento condenable del dirigente priísta es un claro reflejo de la falta de argumentos de la oposición, que al quedarse sin argumentos recurre a la confrontación vulgar. “El Prian muestra su falta de civilidad y de ética que caracteriza a los que se aferran al viejo régimen. La derecha ha demostrado que, en lugar de ideas, solo ofrece insultos y violencia. Es una falta de respeto a las y los mexicanos”, aseveró.

Finalmente, la dirigente juarense expresó su solidaridad con el senador Fernández Noroña y reiteró que Morena seguirá defendiendo la vía pacífica y democrática para continuar con la Transformación del país.