Chihuahua.- Con motivo de las festividades patrias, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) implementará un operativo especial para resguardar a las familias que asistan al Grito de Independencia y al desfile cívico-militar, los días 15 y 16 de septiembre, informó un comunicado.

El despliegue incluye la presencia de la Policía Estatal en puntos estratégicos, unidades de emergencia y filtros de acceso para agilizar revisiones y mantener un entorno seguro.

La estrategia se coordina con Protección Civil, Secretaría de Salud, Cruz Roja, Fiscalía General del Estado y DIF Estatal, a fin de atender cualquier eventualidad de manera integral.

Se prohíbe el ingreso de armas, bebidas alcohólicas, pirotecnia, artículos punzocortantes, drones, sombrillas, mascotas y objetos que representen riesgo.

La SSPE exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal operativo y utilizar el 911 únicamente para emergencias reales.