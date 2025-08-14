Chihuahua.– Las integrantes de los Clubes de Abuelos de la capital del estado se instalaron esta mañana en la Plaza de Armas con el fin de ofertar los productos que manufacturan en los talleres que toman como parte de sus actividades en esas agrupaciones.

En el lugar pueden observarse distintos tipos de comida, así como distintas artesanías que hacen alusión tanto a la cultura rarámuri como algunas zonas de la zona serrana de la entidad.

Una de las participantes se dijo agradecida con la oportunidad de presentar sus productos a la ciudadanía, aprovechando que hay visita de turistas y logran admirar sus creaciones, a la par, que les sirve como un ingreso extra a sus finanzas personales.

Destacaron la importancia de este tipo de reuniones, pues les ayuda como terapia ocupacional y se evitan estar en sus viviendas.

“No quiere decir que, por ser mayores, se nos acabe la vida y la actividad, sino que podemos ser tan útiles como antes, aunque de manera diferente, por eso les pedimos vengan a ver nuestros productos y conocer un poco de lo que hacemos”, dijo doña Rosa, al tiempo que invitó a la población para acudir y ver la exposición.

Las carpas se mantendrán durante este jueves y viernes entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde en la explanada de la Plaza de Armas de esta capital.