Chihuahua.- Con el fin de ofertar espacios de trabajo a la población por debajo de los 29 años de edad y en el marco del Día de la Juventud, este día se lleva a cabo la Feria de Empleo Juventudes 2025 en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua.

En el evento que inició a las 9:00 de la mañana y termina en punto de las 3:00 de la tarde, estarán ofertándose 3 mil 500 espacios laborales por parte de las 80 empresas que se dieron cita con el fin de contar con espacios para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y jóvenes adultos.

Diódoro Siller Argüello, secretario del Trabajo y Previsión Social, destacó el apoyo que tuvieron por parte de las empresas para darse cita al evento y contar con espacios inclusivos y flexibles para poder combinar escuela y trabajo, si fuera el caso.

Durante la inauguración del evento, Siller Argüello destacó este encuentro como un reflejo del compromiso del Gobierno del Estado para facilitar oportunidades para los jóvenes de Chihuahua, motor de impulsión y competitivo de la entidad.

Recordó que los derechos laborales, la conciliación y paz laboral, son los elementos necesarios tanto en empleadores como en trabajadores para lograr el desarrollo de proyectos en estabilidad y respeto mutuo, además de la seguridad, bien remuneradas y condiciones justas.

Los puestos laborales ofertados, fueron en los niveles operativos, técnico y profesionista, con el fin de llegar a la mayor cantidad de jóvenes que, en muchos de las ocasiones, buscan su primer espacio laboral.