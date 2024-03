Ocupa Chihuahua primer lugar nacional en llamadas por violencia hacia mujeres

Chihuahua.- El estado de Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en llamadas de emergencias relacionadas con violencia contra la mujer por cada 100 mil habitantes, dio a conocer la diputada Jael Argüelles Díaz al exigir seguridad y evitar actos represivos durante la manifestación del 8M.

“Le pedimos a la gobernadora que garantice el derecho a la libre manifestación, que no se fomente la violencia desde Palacio, que no haya provocaciones por parte de los cuerpos de seguridad. Que no se repita lo del año pasado en donde, desde el interior del edificio gubernamental, lanzaron gas lacrimógeno y bombas de humo a las manifestantes”, recordó la legisladora.

Argüelles Díaz comentó que Chihuahua acumula 52 feminicidios durante 2024 y lo que va de 2024; 2 mil 155 denuncias por abuso, y 382 acosos sexuales, mil 201 por violaciones, y 15 mil 106 denuncias por violencia familiar y 277 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

La legisladora solicitó se utilicen esfuerzos en la justicia, en esclarecer delitos, en las búsquedas, en eliminar la posibilidad de otros campos algodoneros y no en amedrentar a las “morras que marchan”.

“Marcharemos este 8 de marzo hasta que se nos acaben las plantas de los pies, gritaremos hasta que nos quedemos sin voz, nos abrazaremos y romperemos en llanto hasta que sintamos que se nos acaben las lágrimas, y haremos temblar el centro de la tierra con nuestra determinación. Ni una mujer muerta o desaparecida más. No más niñas ni mujeres que sufran de abuso o violación. No más. Marcharemos, cantaremos y visibilizaremos esa violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, obstétrica, estructural, sistemática y discriminatoria”, concluyó Argüelles Díaz.