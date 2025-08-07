Chihuahua.- Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), presentó los resultados del Índice de Comoetitividad Estatal en el que Chihuahua se posicionó en el octavo lugar nacional.

Chihuahua obtuvo el puntaje al juntar los 53 indicadores en los subíndices en derecho, sociedad y medio ambiente, infraestructura, innovación y economía, mercado de trabajo y sistema político y gobierno.

En su mensaje, destacó que la generación de los datos tiene el objetivo de darse a conocer a la población y a quienes están inmersos en la toma de decisiones, como es el caso de los servidores públicos.

Puntualizó que ninguna entidad esta mal en todo pero tampoco bien, en cada uno hay aspectos mejorar dentro del servicio que se presta a la población.

En su participación, presentó los seis indicadores que toma en cuenta el ICE respecto Chihuahua, que ofrece un diagnóstico claro, preciso y confiable sobre la situación para el diseño de políticas públicas que mejoren la competitividad y promuevan el desarrollo.

El evento es presenciado por la gobernadora Maru Campos Galván, así como líderes de las cámaras empresariales de la entidad.