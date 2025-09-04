'Obligaron a estatales a tomarse fotos con integrantes del crimen organizado'

Chihuahua.- Luego que circularan imágenes de policías estatales junto a presuntos integrantes del crimen organizado (CO), César Jáuregui Moreno, fiscal General del Estado (FGE), dijo que se trata de la emboscada del que fueron objetos los elementos estatales.

El funcionario recordó que, en semanas pasadas, entre 10 y 15 elementos de la Policía Estatal fueron rodeados por más de 80 integrantes del grupo criminal presente en la región entre Hidalgo del Parral y Guachochi.

Los sujetos armados los rodearon y presuntamente golpearon.

El funcionario estatal dijo que el informe recibido, es que, tras rodearles, los presuntos criminales obligaron a los policías estatales a tomarse una foto.