Nuestra tarea principal es el 2027: Jorge Romero en Chihuahua

Chihuahua.- En su visita a Chihuahua durante este jueves, Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, aseguró que la tarea principal y el mayor enfoque de los trabajos será de cara a las elecciones de 2027 en donde se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los 67 ayuntamientos y sindicaturas.

Aseguró que el PAN refrendará a Chihuahua entre sus gubernaturas con el trabajo que están realizando la estructura y con estrategias entre la ciudadanía, acentuando que los gobiernos azules son los que cuentan con los mejores resultados, con base a los datos oficiales.

Destacó la visita de otros integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN como forma de apoyar el trabajo realizado por el albiazul en la entidad, con gobiernos encabezados por Marco Bonilla y Maru Campos, en la presidencia de la capital y el Ejecutivo del estado, respectivamente.

Romero Herrera aseguró que no existen gobiernos perfectos, sino que se cuenta con buenos gobiernos y como parte de la oposición, no caerán en el extremismo de decir que todas las acciones del Gobierno Federal están mal, pero tampoco es admisible asegurar que no tienen errores.