'No me hace muy feliz esto de la reforma judicial': Maru antes de votar

Chihuahua.- A su llegada al centro de votación en la colonia Jardines del Saucito, la gobernadora Maru Campos Galván expresó que ejercerá su derecho al voto como ciudadana, aunque admitió no estar contenta con el proceso.

“Vengo porque tengo el derecho y la obligación de venir a votar, pero no creas que me hace muy feliz esto del proceso y la reforma... ¡para nada me hace feliz!”, sentenció la mandataria al llegar al lugar donde emitiría su voto.

Agregó que se prevé una jornada tranquila gracias a la confianza generada por todo el trabajo previo a este domingo, y descartó la existencia de puntos rojos en materia de seguridad.

Campos Galván comentó que traía “su acordeón en la cabeza” para emitir su voto, en una fila en la que esperó aproximadamente diez minutos, además de otro lapso similar para llenar las boletas con sus preferencias.