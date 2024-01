No llegó invitación para diálogo con Sheinbaum: De la Peña

Chihuahua.-Santiago de la Peña Grajeda, secretario de Gobierno, dio a conocer que no recibió invitación para algún tipo de encuentro con la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo.

Destacó que si los organizadores de la vista de la precandidata omitieron invitar a algunos perfiles de Morena, menos tendrían alguna cortesía con lo que no son afines a ellos.

“No tengo información al respecto, a mi oficina no llegó ningún comunicado, ninguna invitación, pero pues bueno, si no se invitan entre ellos que esperamos los que no somos de su propio partido”, comentó el secretario.

Claudia Sheinbaum realizara este día una gira por el municipio de Cuauhtémoc, donde se reunirá con militantes del partido guinda, además de otras reuniones con algunos empresarios de la localidad.