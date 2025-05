No es necesario violentar la ley para acreditar una aspiración: De la Peña

Chihuahua.- Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno, se refirió a quienes aspiran a un cargo de elección popular en el proceso de 2027, cuando se renovarán los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como los 67 ayuntamientos y el mismo número de sindicaturas. A pregunta expresa sobre el activismo de la senadora Andrea Chávez, llamó a respetar los tiempos establecidos por la ley.

“Falta un buen tramo para 2027, año en que ella (Andrea) tiene interés en competir por un nuevo cargo de elección popular. Pero le diría, no solo a ella, sino a todos, que no tengan prisa. No es necesario violentar la ley para acreditar una aspiración; aún hay tiempo”, aseguró el funcionario estatal.

En este sentido, afirmó que la mejor manera de consolidar un proyecto futuro es demostrando un trabajo sólido en el presente, y no realizando campañas de autopromoción, como las que lleva a cabo la senadora por Morena, ni invirtiendo en publicidad, ya que estas acciones no inciden significativamente en la voluntad de los electores.

Asimismo, se pronunció sobre la posibilidad de que funcionarios electos del Poder Judicial aspiren a cargos en el proceso electoral de 2027. Descartó que en Chihuahua ocurra este fenómeno, dado el perfil técnico y profesional de estos servidores, quienes buscan continuidad en sus encargos o desarrollar una carrera dentro del propio Poder Judicial.

Santiago de la Peña señaló que, tras observar el desarrollo de las campañas, ha constatado que los aspirantes no consideran al Poder Judicial como un trampolín para alcanzar cargos públicos, a diferencia de lo que ocurre en las cámaras de Diputados y Senadores.