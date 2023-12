Niegan que César Duarte esté en estado crítico

Chihuahua.- El secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya Chávez, aseguró que el estado de salud del exgorbernador César Duarte Jáquez no es crítico, pero fue trasladado a hospital Star Médica el domingo.

Loya Chávez sostuvo que el traslado no fue realizado mediante una ambulancia del Cereso, ya que, no se consideró necesario ni urgente, por lo que se optó por hacerlo de manera particular.

Recordó que el exgobernador sufre de hipertensión, para la cual lleva un tratamiento con medicamentos controlados.

En el hospital Star Médica se implementó un operativo de seguridad por parte de elementos de la Policía ministerial y Estatal.

El exmandatario estatal se encuentra actualmente bajo proceso penal por el posible delito de peculado y ha salido en varias ocasiones del Cereso No. 1 para recibir atención médica.