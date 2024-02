Niega Morena estar detrás de amparos en la UACh

Chihuahua.- Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de los diputados de Morena, descartó que su partido esté tras el movimiento de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) que buscan ampararse contra los costos de inscripción.

“Me parece una falta de respeto y no a nosotros, sino a los estudiantes. ¿A poco no tienen la capacidad de discernimiento y voluntad para realizar el ejercicio de un derecho? Me parece, hasta lastimoso, porque es restarles esa posibilidad”, dijo.

A quienes se encuentran promoviendo estos amparos, los calificó como “muchachos brillantes” y adelantó que al término de su encargo, cuando regrese a su despacho, le gustaría invitar a algunos de ellos.

Estrada Sotelo dijo que estas acusaciones solo llevan a que las personas se abstengan de promover sus derechos o serán tildados como “embaucados”, antes de respetarlos por ejercer una acción.

“Cómo no se habla de la forma en que se gastan miles de pesos en la Universidad… cómo el rector se gasta el dinero asistiendo a juegos de fútbol americano”, cuestionó.