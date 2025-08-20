Niega Maru retraso en atención al caso de Danna

Chihuahua.– La gobernadora Maru Campos Galván negó que haya una atención tardía en el caso de la desaparición de Danna, la joven que fue hallada sin vida en una vivienda de la colonia Romanzza, caso que estremeció a la comunidad capitalina.

“No, atendimos en cuanto la familia denunció el hecho, la desaparición, ya se hacen las investigaciones y estamos cerca”, dijo la mandataria estatal al indicar que las autoridades ingresaron a la vivienda en cuanto obtuvieron la orden de cateo.

De acuerdo con la información emitida por el fiscal César Jáuregui Moreno, la joven de 21 años ingresó a la vivienda entre las 2:00 y 3:00 de la mañana del domingo y apenas tres horas después, fue asesinada.

Hasta las 8:30 de la noche de ese domingo, su amiga acudió a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) para interponer la denuncia y 24 horas después ya se encontraban con el domicilio resguardado para esperar la orden de cateo.

La mañana del martes, el cuerpo de Danna fue hallado sin vida y con huellas de violencia sexual y laceraciones en el cuello que presuntamente le habría quitado la vida, y cuyos responsables están siendo perseguidos, uno de ellos ya fue identificado.