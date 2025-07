Chihuahua.- El Gobierno del Estado de Chihuahua reconoce la loable y valiente labor que realizan las mujeres brigadistas rurales, quienes, además de ser madres y sostén de sus hogares, se enfrentan con determinación al fuego para proteger los bosques, la fauna y los recursos naturales.

Lorena Rivas Lagarda, Pascuala Enríquez Cruz y Alicia Ortega son ejemplo de entrega y compromiso. Participan por primera o segunda vez en brigadas rurales en los municipios de Uruachi y Bocoyna, y coinciden en lo difícil que resulta separarse de sus hijos para cumplir con esta misión.

“Es muy duro dejar a mis hijos, me da miedo que me pase algo o que les pase algo a ellos, pero me encomiendo y salgo a trabajar por necesidad y por compromiso con la naturaleza”, expresa Lorena, madre de tres menores de edad.

Ella comparte que, al llegar a un incendio, prepara su equipo y alimentos, y comienza un proceso de concentración total para actuar cuando sea necesario: “Es muy triste ver cómo los animalitos se queman, eso me parte el alma”, narra.

Por su parte, Pascuala, madre de dos hijas, detalla que, a pesar del miedo y la tristeza que muchas veces conlleva esta labor, ha aprendido mucho gracias a las capacitaciones que ha recibido.

“Nos enseñan cómo apagar la lumbre, a cuidarnos entre nosotros. Por eso, a quienes dejan fogatas encendidas, les pido que no lo hagan”, dice.

Alicia Ortega, quien vive en una zona con alta incidencia de este tipo de siniestros, comenta que su hijo adolescente se siente muy orgulloso de verla portar el uniforme de brigadista, y asegura que, aunque se tiene la idea de que es un trabajo de hombres, las mujeres también son capaces y luchan día a día por los bosques.

“Me gusta esta labor, aunque es peligrosa. Siempre hay que tener rutas de escape, estar en comunicación, cuidar de los compañeros. Da mucha tristeza ver a los animales huyendo o quemándose”, afirma.

Estas historias representan el rostro humano del combate a los incendios forestales y reafirman la urgencia de crear conciencia sobre el uso responsable del fuego en zonas rurales y recreativas.

Las brigadistas, madres y guardianas del bosque, piden una sola cosa: responsabilidad.

El Gobierno del Estado reconoce con respeto y admiración el trabajo incansable de estas mujeres, cuyo valor inspira a toda la comunidad.