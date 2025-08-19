Muestran momento del cateo de casa donde hallaron cuerpo de Danna

Chihuahua.– A través de lives en redes sociales usuarios mostraron el momento en que autoridades de la Fiscalía General del Estado allanaron el domicilio donde encontraron el cuerpo sin vida de la joven Danna Angelina, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado sábado 17 de agosto en la ciudad de Chihuahua.

En el video compartido a través de TikTok, se puede observar cómo las autoridades logran tirar la puerta y entrar a la casa ubicada en la calle Bolonia 1384, del fraccionamiento Romanzza, en la capital del estado. Al exterior se observa un numeroso grupo de mujeres, quienes acudieron al sitio para ejercer presión a las autoridades, quienes acudieron horas después en lo que esperaban una orden de allanamiento por parte de un juez.

Fue esta mañana que el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, confirmó la localización del cuerpo de la joven, el cual estaba presuntamente enterrado en el patio de la vivienda.

Fue la familia de la propia joven quien logró dar con el domicilio donde hallaron a Danna, luego de que tras la campaña hecha en las redes sociales lograron recibir varios mensajes anónimos que les indicaron el lugar donde estaba la joven.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer de manera oficial más detalles del caso para evitar entorpecer las investigaciones.