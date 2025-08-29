Mueren 4 personas en choque con incendio en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc.- La tarde de este viernes fallecieron cuatro personas luego de un choque múltiple en el kilómetro 21+500 del Corredor Comercial que conduce de Cuauhtémoc a Álvaro Obregón, reportó la autoridad municipal.

Los hechos sucedieron pasadas las 2:00 de la tarde luego que una camioneta perdiera el control e invadiera el carril contrario, impactando de frente a otra unidad que circulaba con preferencia, a cuya tragedia se unió un tercer vehículo que no alcanzó a frenar y también chocó.

Derivado del hecho, cuatro personas que viajaban en el primer vehículo fallecieron en el lugar, situación confirmada por paramédicos de la Cruz Roja de la base Manitoba.

El conductor del segundo vehículo, un joven de 18 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por el probable delito de homicidio imprudencial, tras recibir valoración médica.

En el hecho participaron una Dodge Journey 2009, color café, una Chevrolet Silverado 2020, color gris y ambas con placas de Chihuahua; también participó una GMC Sierra 2020, color blanco, con placas de Oklahoma, Estados Unidos.