Muere oso atropellado en la carretera Chihuahua-Juárez

Chihuahua.- Un oso negro murió atropellado a la altura del kilómetro 120 de la carretera Chihuahua-Juárez.

El animal fallecido fue observado por un conductor que transitaba por la vía este miércoles. En redes sociales se compartió un video que muestra la situación.

El oso negro americano (Ursus americanus) es una especie nativa de México que habita en varias regiones del estado de Chihuahua, principalmente en la Sierra Madre Occidental y áreas protegidas.

Esta especie está catalogada como amenazada en México debido a la pérdida de hábitat, caza ilegal y conflictos con humanos, y su conservación es prioritaria a través de esfuerzos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).