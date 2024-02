Chihuahua.– El reloj marca unos minutos antes de las 3:00 de la mañana del 25 de julio. Corre el año 2010. Pamela Leticia Portillo Hernández llama a Lourdes Hernández, su mamá, para informarle que ya va a casa, solo es cuestión de pasar el retén para localizar vehículos robados.

Esa fue la última vez que Luly escuchó la voz de su hija. No hubo oportunidad de despedirse; es más, nunca pensó que sería la última vez que sabría de Pamela.

El retén, compuesto principalmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como por fuerzas estatales y municipales, detuvo el paso de la joven, en ese entonces de 23 años, para hacer una revisión de rutina.

El vehículo fue localizado en la intersección de la avenida Pacheco y la calle J.J. Calva, al sur de la capital, justo donde estaba montado el operativo de vigilancia.

Las autoridades federales se han mantenido en la postura de decir que era ilegal y estaba a cargo de integrantes del crimen organizado.

“Nos dicen que el retén era clonado, que no era un retén oficial, que no tenían nada que ver, pero dígame usted ¿quién permite esos retenes? Y con esa magnitud, como estaban, eran demasiados autos, no creo que una autoridad no lo hubiera visto, aunque fuera la hora que fuera”, reflexiona Luly.