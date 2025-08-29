Morena supera meta de afiliación en Chihuahua con 282 mil miembros

Chihuahua.– La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que en Chihuahua se han afiliado 282 mil personas, superando en más de 20 mil la meta inicial de 259 mil nuevos militantes del partido.

Durante un encuentro con medios, Alcalde explicó que su visita al estado se enmarca en la organización nacional que inició el 17 de agosto, cuyo objetivo es formar 71 mil comités en todo el país, de los cuales 3 mil 382 se establecerán en Chihuahua.

La lideresa morenista señaló que se siente “en casa” en Chihuahua, donde pasó su niñez, y adelantó que para enero de 2026 se espera concluir la creación de comités y la afiliación de 10 millones de personas, con un avance que ya supera los 9 millones.

“Nos llena de orgullo y llamamos a las y los chihuahuenses que quieran contribuir y sumarse de manera voluntaria. Con esto, tenemos más afiliados que el PAN nacional, que no llega a 200 mil en todo el país”, destacó Alcalde.