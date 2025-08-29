Morena asignará candidaturas por consultas; niega 'dedazos'

Chihuahua.- Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, destacó que para la selección de candidatos en 2027 el único mecanismo será la consulta popular en la que participarán todos los aspirantes, con el objetivo de que la militancia elija los perfiles y descartar así el denominado “dedazo”.

“En Morena todos pueden levantar la mano y expresar libremente sus aspiraciones a ser diputados, alcaldes o gobernadores, y a nadie se le va a dar el manotazo para que desista. Nosotros no empleamos jamás esas viejas prácticas arraigadas en los partidos tradicionales. Aquí todos se pueden expresar libremente y participar”, subrayó.

La lideresa insistió en que todos los perfiles son valiosos, y resaltó el trabajo del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, en especial la implementación de programas sociales como las becas para estudiantes.

Asimismo, defendió la incorporación de políticos provenientes de otros partidos, argumentando que han enriquecido el movimiento de transformación. Recordó que actualmente Morena gobierna 888 municipios en el país, casi la mitad de las entidades federativas, además de contar con mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Alcalde lanzó una advertencia a los políticos del PAN y PRI, señalando que no tendrán cabida en Morena mientras mantengan vínculos con el exgobernador de Chihuahua, César Duarte.

Tras atender a medios de comunicación, sostuvo una reunión privada con alcaldes, diputados locales y federales, así como con senadores.