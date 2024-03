Chihuahua.- Adriana Terrazas Porras, presidenta del Congreso del Estado, acusó que el coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada, miente al presentar parcialmente documentos respecto a la notificación por la denuncia de violencia política de género.

Durante su encuentro con medios mostró los documentos donde el Instituto Estatal Electoral (IEE) aprobó el acuerdo el 19 de diciembre a las 18:10 horas. La notificación a la Oficialía de Partes llegó el 20 de diciembre a las 9:56 horas.

“Viene, se equivoca quien está en oficialía de partes, imagino yo, quiero pensarlo, pone 20 de diciembre, no pudo haber puesto 20 de diciembre, no pudo ponerle como 19, puesto que todavía no salía. Hubo una evidente equivocación por la Oficialía de Partes, nada más modifica el día en que lo recibe, pero a presidencia lo recibe el 20 de diciembre”, aclaró.

Aseguró que se trata de una justificación para tratar de retrasar la resolución del tema respecto a la denuncia de violencia política de género interpuesta por ella y señaló la gravedad de las acusaciones del coordinador morenista al involucrar a otros actores políticos en este tema.

Terrazas Porras recordó que su defensa la inició por el intento de expulsarla de la bancada, situación que fue rechazada por la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Evitó dar un calificativo de sus compañeros de bancada, pues no es su manera de expresarse, al recordar que fue señalada como vulgar en días pasados por la diputada Leticia Ortega. Afirmó que les respeta y les seguirá respetando, aunque no omitió señalar la falta de oficio político.