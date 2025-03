Mi causa es Chihuahua y Chihuahua lo vale todo: cierra Maru informe de gobierno

Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván aseguró que su causa es Chihuahua y eso lo vale todo, al hacer un recorrido de los retos que ha superado al trabajar por la entidad desde hace más de 20 años en que inició como legisladora federal y en el marco del cierre de su mensaje por el Tercer Informe de Actividades.

Recordó que ha sido calumniada de manera personal, resistiendo el gas lacrimógeno a las puertas de Palacio Nacional por manifestar para exigir más recursos para seguridad en los municipios, la embestida del sistema por pensar diferente y pronunciarse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el contenido de los libros de texto gratuito y la persecución política del ex gobernador Javier Corral Jurado.

"Resistí la persecución política, con una vinculación a proceso realizada por un hombre vil y traicionero que utilizó el poder para satisfacer obsesiones personales", indicó Maru Campos, destacando que, gracias al cobijo y apoyo de los chihuahuenses, ha logrado superar los retos que se le han presentado.

La mandataria estatal reafirmó que es ella quien "comanda el barco" y que como chihuahuense que es "ni me doblo, ni me detengo, ni me hecho para atrás", y adelantó que seguirá trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades pues el futuro de Chihuahua no se entrega ni se negocia.

Señaló que sus causas son la estabilidad económica, la unión familiar, potenciar a las juventudes, proteger a las niñas, mantener las instituciones que sostienen la libertad y la democracia

La gobernadora precisó que se encuentra en diálogo con los corporativos de las grandes empresas para enfrentar los retos internacionales y económicos que involucran al estado, con la federación para la gestión y diálogo para el trabajo en conjunto, en el diseño de estrategias que beneficien a la población ne la zona serrana, rehaciendo las estrategias de seguridad y en todos aquellos temas que implican a Chihuahua.