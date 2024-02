Mezquino que se utilice a estudiantes para generar inestabilidad: De la Peña

Chihuahua.- Santiago de la Peña, secretario General de Gobierno, calificó como mezquino el utilizar a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) para generar desestabilización, al ser cuestionado referente a los amparos promovidos contra la inscripción en la máxima casa de estudios.

“Sería inocente no pensarlo. Algunos actores desde el Congreso del Estado, en particular sobre uno de los partidos próximos a iniciar la contienda electoral, ha estado tratando de generar cierta desestabilización… me parece mezquino que utilicen así a los jóvenes estudiantes”, aseguró el funcionario estatal.

Agregó que azuzar o incentivar a los jóvenes para llevar a cabo estas acciones que no llegarán a ningún lado, es una equivocación y solo están tratando de sacar raja política.

Abandono federal en carreteras supera mil 500 mdp

De la Peña se dijo sorprendido por la suspensión de los 420 millones de pesos para reparar las carreteras federales de Chihuahua, monto que ya era insuficiente para abatir el rezago por años.

Según las estimaciones hechas por la administración estatal, los tramos federales en la entidad necesitan una inversión superior a los mil 500 millones de pesos pues diferentes factores dañan las vías de Chihuahua.

Reconoció que la vía corta a Parral o la rúa a Sacramento son de las más urgentes para su atención por parte de la federación, pero con la eliminación del presupuesto “a lo mejor esperan que la gobernadora salga a repararlo” a pesar de que son tramos federales.