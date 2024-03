Medio centenar de denuncias y TSJ otorga custodia al agresor de una mujer

Chihuahua.- Miembros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) se manifestaron frente al Poder Judicial del Estado en la ciudad de Chihuahua, para denunciar la falta de perspectiva de género en los tribunales.

En la protesta, se escucharon historias, como la de Isela Maya, una mujer hondureña, quien ha estado inmersa en una prolongada batalla legal contra su expareja. Acumula 58 querellas, de las cuales 17 están en proceso de investigación. A pesar de esta situación, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) otorgó la custodia de su hijo de 15 años al padre.

Durante seis años, Maya ha enfrentado numerosos desafíos, incluido un intento de atropello cuando estaba embarazada de ocho meses. Además, vive bajo constante observación por parte de los monitores de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del DIF Estatal, quienes investigan su situación.

"No me permiten reconstruir mi vida con mis hijos, ni educarlos. Aunque apenas recibo una pensión mensual de mil 200 pesos, él exige que los niños pasen tiempo con él", lamenta Isela, quien aclara que el dinero que solicita es para la manutención de sus hijos, no para ella.

Dijo que ha tenido que refugiarse en tres lugares diferentes debido al peligro que representa su expareja, quien continúa librando batallas legales en su contra.

A pesar de que los exámenes diagnosticaron a Marcos Eduardo con trastorno narcisista, la jueza Isabel Luján, de la Sala Familiar Seis, concedió parcialmente la razón al padre.

Señaló que en el proceso un amigo de su expareja falsificó documentos para afirmar que trabajaba con él en una herrería en Santo Niño, aunque durante los 11 años de convivencia nunca supo en qué ocupaba su tiempo.

Isela Maya denunció la simulación en la investigación y clamó por justicia, al igual que Blanca Nubia Chávez Mancinas, quien está a punto de presentar una denuncia para solicitar la patria potestad de sus hijos.

Blanca Nubia sufrió violencia desde la infancia, cuando su madre la entregó a su pareja para que abusara sexualmente de ella. Ahora, suexpareja, a quien conoció en un grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) la sometió a un terror psicológico constante, acusándola de ser adicta al fentanilo y sumiéndola en la depresión, aseguró.

Agregó que la disputa inicial se centró en la división de bienes, ya que llevan 10 años de matrimonio con bienes mancomunados. Su expareja, que trabaja en la procesadora Bimbo desde hace 20 años, cambió su apellido de Gutiérrez a Hermosillo, lo que generó sospechas.

Blanca Nubia también acusó a su expareja de abusar sexualmente de sus hijos. La violencia que sufrió la obligó a dejar varios trabajos.