Matrimonio pide ayuda para sobrevivir

Chihuahua.- El matrimonio compuesto por Leonor Lozano Lucero y Arturo Torres Rascón se encuentra en búsqueda de apoyos en especie y dinero para poder sobrevivir, pues desde hace tres años que él sufrió una embolia parcial que le llevó a perder la movilidad en las piernas, no cuenta con pensión y en la Delegación del Bienestar se negaron a apuntarlo a alguna beca que les ayude a subsistir.

El matrimonio proviene de una ranchería del municipio de Santa Isabel y se encuentran viviendo en casa de renta, misma que pagan con las ayudas que les dan sus hijos, aunque no siempre alcanza para todo.

Arturo, yesero y albañil de ocupación, se encontraba trabajando un día cuando sintió un dolor en el pecho y dejó de hablar y luego de mover las piernas, al grado de dejar de caminar.

Poco a poco y con "la ayuda de Dios" el habla le ha regresado y la movilidad en las extremidades inferiores, pero no para poder caminar.

"Vine el lunes a Bienestar y me dijeron que volviera con algunos papeles pero ya después y me dijeron que no podían anotarme en ningún programa porque a mi esposo le falta edad para el de 65 y más y tampoco me dijeron nada de ayudas para discapacidad", dijo Leonor, quien no le queda otro remedio más que sonreír al hacer expresa su preocupación por la falta de alimentos.

Comida, ropa y dinero que les ayude a los gastos diarios son las principales necesidades de esta familia, pues aunque son apoyados por sus hijos, comprenden que también tienen sus propias responsabilidades.

Si gustas ayudar a este matrimonio, se encuentran viviendo en la calle Carlos Fuero número 6405 en la colonia Cerro de la Cruz, puedes marcar al teléfono (614) 113 5054.