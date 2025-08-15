Matan a uno en el Centro de Chihuahua

Chihuahua.- Poco antes de las 2:00 de la tarde, un sujeto de entre 30 y 35 años de edad perdió la vida tras ser atacado con una navaja en un hecho ocurridos sobre la calle Quinta, entre la Aldama y la Victoria, a una cuadra del Palacio de Gobierno.

Según los primeros reportes, este fallecimiento fue producto de un enfrentamiento en la misma zona, quien se habría peleado con otras dos personas quienes fueron detenidas y remitidas a la comandancia sur.

Tras el llamado de auxilio, paramédicos acudieron al lugar para atender al hombre y brindarle los primeros auxilios, sin embargo, ya no fue posible rescatarlo pues la víctima perdió la vida en el lugar.

A su arribo, elementos de la policía municipal arribaron para asegurar la zona, realizar las detenciones correspondientes y dejar que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie con las indagatorias para determinar qué procede.