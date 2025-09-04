Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván es una “carta fuertísima” para las elecciones de 2030 en que se renovará el Ejecutivo Federal, aseguró Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), durante su visita por Chihuahua.

Reconoció el trabajo de la mandataria estatal al frente del Gobierno de Chihuahua, convirtiéndose en una gran opción de candidatura del blanquiazul para la renovación de poderes Ejecutivo y Legislativo federales.

Al lado de Maru Campos, agregó, también se encuentran las mandatarias estatales de Aguascalientes y Guanajuato, así como el de Querétaro, quienes se proyectan derivado del trabajo que realizan en sus respectivas.

Romero Herrera aseguró que el PAN está fortaleciéndose desde su estructura y con acciones concretas, acercándose a la ciudadanía y dando voz a la población que está inconforme con el actual régimen.